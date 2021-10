Kinougram, le dessinateur caennais qui croque Instagram

Fin 2014, Yohann Thomasse alias Kinougram sur les réseaux sociaux, poste sur Instagram un dessin du président de la République déguisé en Père Noël. Des athlètes suivent, eux aussi croqués par son coup de crayon. Puis des anonymes, beaucoup d'anonymes... "L'idée m'est venue suite à un échange avec un Américain qui m'a demandé de lui dessiner des basketteurs, se souvient-il. Je me suis dit que ce serait original comme concept de proposer mes services aux personnes qui me suivent en les dessinant. C'est devenu mon fer de lance".

Il ne peut plus répondre à toutes les demandes

Le concept prend tout de suite sur Instagram, cette application de partage de photos et de vidéos sur téléphone portable, la plus utilisée au monde avec plus de 300 millions de comptes. "Je pouvais encore répondre à toutes les demandes il y a quelques mois, mais aujourd'hui avec un minimum de 50 nouveaux abonnés par jour, c'est devenu impossible", explique cet ancien gamin du quartier de la Pierre Heuzé à Caen, aujourd'hui âgé de 36 ans et résidant à Troarn. Près de 8 600 personnes dans le monde entier suivent ses créations. "Pour me demander un portrait, c'est simple : il suffit de poster une photo sur son compte et d'y ajouter #kinou dans le commentaire. Alerté, j'en sélectionne une ou deux par jour que je dessine". L'ancien intérieur du Caen Basket Calvados, Slobodan Ocokoljic, la chanteuse caennaise Lina Doran ou le champion français du 3 000 m steeple, Mahiédine Mekhissi, ont fait ces derniers mois partie des chanceux.

Technicien de maintenance dans l'industrie du poids lourd à temps plein, il lui arrive de plus en plus régulièrement de réaliser des portraits sur commande qu'il fait livrer par courrier. A fin de répondre à la demande croissante de portrait sur papier. Il réfléchit déjà à l'évolution de son compte pour qu'il reste "attrayant et utile" pour ses abonnés. "Je suis aussi un amoureux de ma région et je souhaite profiter de cette petite notoriété pour contribuer à la dynamiser en publiant de temps en temps quelques photos ou quelques dessins en relation avec l'actualité normande." Sa signature, elle, pourrait bien prendre de la valeur dans les mois à venir.