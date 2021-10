Commerces éthiques à Caen : l'Atypique pour mieux s'y retrouver

Les commerces aux démarches responsables sont encore minoritaires. Les trouver relève parfois du défi. Pour simplifier la quête des consommateurs à Caen, un guide listant 37 adresses qui conjuguent le quotidien et l'économie durable, est sorti le mois dernier en kiosque. "Notre idée n'est pas seulement d'attirer dans ces structures éthiques des personnes déjà sensibilisées aux valeurs de proximité et de durabilité qui y sont mises en avant, mais aussi de les présenter à ceux qui jusque là se sentent un peu moins concernés", expose Julie Rousinaud de Normandie équitable, l'association à l'origine de ce guide fait à base d'encres végétales et de papier recyclé, bien sûr. L'objet a même été imprimé par une société coopérative et participative.

Les différentes adresses mises en avant sont réparties en cinq rubriques : "dans mon panier", "à table", "ethic et chic", "cultivons" et "échangeons". De quoi passer en revue des structures implantées depuis des années comme Emmaüs ou Memoranda (librairie), mais aussi des plus récentes comme "Corps et âme" (esthétique) ou le "Café sauvage". "Ce n'est pas un guide pour consommer uniquement, mais aussi pour apprendre à faire soi-même et échanger." Élaboré en partie par de nombreux bénévoles, le guide pourrait être mis à jour et étoffé dès septembre 2016, pour une seconde édition.

Pratique. L'Atypique. A demander dans les magasins partenaires ou à la Maison des Solidarités.