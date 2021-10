Cérémonie en mémoire des Harkis : "un hommage légitime"

Sous le soleil et les applaudissements, la mémoire des harkis et des membres des formations supplétives de la guerre d’Algérie a été honorée en présence de proches, d'association et d'officiels. C’est « un hommage légitime et nécessaire à l’égard des Harkis engagés et qui n’ont pas toujours été remerciés » a rappelé Joël Bruneau, le maire de Caen.

La commémoration s’est poursuivie par un hommage au Capitaine Saïd Boualam, figure emblématique de la communauté harki et homme politique reconnu. Cette année prend une distinction particulière puisque c’est à la demande de l’association ANFANOMA qu’ont été rajoutées sur la plaque portant le nom du Capitaine Saïd Boualam certaines informations : on pourra désormais y lire les titres de « Bachaga » et d’ancien Vice-président de l’Assemblée Nationale, une fonction que le Capitaine a exercée de 1958 à 1962. "Rajouter ces informations est une façon de perpétuer la mémoire de cet homme auprès des plus jeunes", explique Yves Sainsot, le président de l’association ANFANOMA.