Jérusalem (AFP). Jérusalem: affrontements entre policiers israéliens et musulmans sur l'esplanade des mosquées (AFP)

De nouveaux affrontements entre policiers israéliens et jeunes Palestiniens se sont produits lundi matin sur l'esplanade des Mosquées à Jérusalem, où une vive tension règne à l'occasion de la célébration de la fête juive de Soukkot, a constaté une journaliste de l'AFP. Des policiers se sont déployés sur l'esplanade des Mosquées après avoir utilisé des grenades lacrymogènes et assourdissantes pour disperser les fidèles et de jeunes manifestants qui ont lancé des pierres avant de se barricader à l'intérieur de la mosquée Al-Aqsa encerclée par les forces de l'ordre. L'esplanade des Mosquées, troisième lieu saint de l'Islam qui s'étend sur le Mont du Temple, le site le plus sacré du judaïsme dont ne subsiste en contre-bas que le Mur des Lamentation est le théâtre d'affrontements depuis des semaines. Les musulmans accusent les autorités israéliennes de vouloir prendre le contrôle total du site ce que dément le gouvernement israélien. Tous les fidèles musulmans restés qui se trouvaient sur l'esplanade après la prière du matin ont été évacués par la police qui avait annoncé dimanche que l'entrée de l'esplanade n'était autorisée jusqu'à nouvel ordre qu'aux plus de 50 ans pour les hommes, une limitation imposée régulièrement durant les périodes de tension. Toutes les portes d'accès pour des musulmans ont été fermées. Quelques fidèles restés à proximité des portes ont scandé des slogans pour la défense des mosquées. Les visites quotidiennes du site pour les non-musulmans devaient débuter à 07H30 (04H30 GMT) et s'achever à 11H00 (08H00 GMT). Ces visites sont souvent l'occasion d'affrontements. Les juifs ont le droit de se rendre sur l'esplanade mais pas d'y prier. Soukkot la fête des cabanes, qui débute dimanche soir et dure huit jours attire traditionnellement de nombreux Israéliens dans la vieille ville de Jérusalem.

