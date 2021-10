"Too Insistent", nouveau clip de THE DO

C'est le 7 mars dernier que le groupe indépendant The Do présentait son nouvel album "Both Ways Open Jaws". Et c'est seulement le... deuxième opus du duo.

The Do a tellement parcouru les festivals et les ondes de nos radios que nous avons l'impression d'avoir toujours été en présence de leurs tempos pop. Souvenez-vous : "Oh my shoulders" !

The Do est l'un des groupe français de ces dernières années qui a prouvé que les "frenchies" pouvaient chanté anglais.

