Le match Quevilly-PSG qui aura lieu le 14 avril à Caen, fera l'objet d'un impressionnant service de sécurité. 800 policiers et gendarmes seront sur place, le match se jouera sans supporters parisiens et les billets vendus seront nominatifs sans vente possible sur internet. Un arrêté préfectoral interdira en plus le stationnement et la circulation au abords du stade de personnes connues ou de toutes personne affirmant être supportrice du PSG.



