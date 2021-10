Amateurs et professionnels se sont donnés rendez vous sous le soleil avec chacun leurs objectifs.

Pour les non licenciés et les amateurs, nombreux sur la rampe de départ, il s'agit de prendre du plaisir en tachant de réaliser le meilleur possible ou de battre son temps de l'année précédente.

Pour les 16 duos "élites" qui prendront le départ dans l'après midi, il s'agirat d'essayer de battre le record de Luke Durbridge et Svein Tuft, établi en 1h 04min 10 sec, c'était en 2013.