Ankara (AFP). Migrants: 17 morts dans un naufrage au large de la Turquie

17 Syriens, dont une femme et cinq enfants, se sont noyés dimanche lorsque leur embarcation a fait naufrage dans les eaux turques alors qu'ils tentaient de rejoindre la Grèce, a rapporté une agence de presse locale. Les gardes-côtes turcs ont récupéré les corps à bord d'une embarcation en bois qui avait quitté la station balnéaire turque de Bodrum pour gagner l'île grecque de Leros, selon l'agence Dogan. Les réfugiés ne sont pas parvenus à s'extraire de la cabine de leur embarcation où ils étaient bloqués. Les 20 autres migrants qui se trouvaient sur la partie supérieure de l'embarcation ont pu rejoindre la côte à la nage, équipés de gilets de sauvetage, ajoute l'agence. Les survivants ont été conduits à la morgue de Bodrum pour identifier les corps de leurs proches. La Turquie connaît actuellement une augmentation du nombre de migrants prenant la mer sur des embarcations de fortune pour rejoindre l'Union européenne en quête d'une vie meilleure, fuyant pour la plupart la guerre et la misère en Syrie, en Afghanistan, au Pakistan et en Afrique.

