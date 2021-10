Suzuka (Japon) (AFP). F1: Hamilton en route vers un 3e titre, comme Senna

Lewis Hamilton (Mercedes) s'est encore rapproché d'un 3e titre mondial, comme Ayrton Senna, en remportant dimanche le Grand Prix du Japon de Formule 1 à Suzuka, loin devant son coéquipier Nico Rosberg et Sebastian Vettel (Ferrari). Auteur d'un nouveau sans-faute, de bout en bout, le double champion du monde égale donc Senna, son idole de jeunesse, avec 41 victoires en F1, sur le circuit où le champion brésilien avait conquis ses trois titres mondiaux (1988, 1990, 1991). Heureux présage. "Je dois remercier tous ces fans qui sont venus dès vendredi sous la pluie", a dit Hamilton, radieux, sur le podium de cette 14e manche de la saison 2015. "Égaler le record de victoires d'Ayrton Senna sur un circuit où j'aimais le regarder piloter est quelque chose de spécial, cela semble irréel pour le moment, je ne sais pas quoi dire". Parti en première ligne à côté de Rosberg qui était en pole mais auteur d'un meilleur envol que son coéquipier qu'il a passé dès le premier virage, Hamilton a ensuite creusé l'écart puis bouclé sans inquiétude les 53 tours d'une course courue sur piste sèche, un an après l'accident qui a coûté la vie au Français Jules Bianchi. "C'était très important pour nous de nous venger en revenant aux avant-postes. Nous n?avons pas fait du très bon travail à Singapour, mais nous l?avons fait aujourd?hui", a ajouté l'Anglais après sa 8e victoire de la saison, assortie du 8e doublé des Flèches d'Argent. - Honda touche le fond - "J?ai toujours eu du mal sur ce circuit (où il a pourtant déjà gagné trois fois, ndlr) et je voulais gagner. J?ai pris le risque au départ de dépasser Nico parce qu'il est très difficile de dépasser ici", a dit Hamilton. "Ca se présente mal, car il fallait absolument que je gagne aujourd'hui", a constaté Rosberg qui pouvait espérer cette victoire en s'élançant de la pole position, pour la 17e fois de sa carrière. "Lewis a juste pris un meilleur départ. Le virage 1 a donné lieu à une belle bagarre et au virage 2 il a pris l'intérieur et m'a passé. Je suis content de ma remontée et de la performance de l'équipe après Singapour", a dit Rosberg, 4e à la fin du 1er tour et bien revenu sur Vettel en fin de course. Vettel, seul pilote à avoir battu les Mercedes cette année, trois fois, monte encore sur le podium, pour la 10e fois de la saison, et consolide sa 3e place au championnat, derrière l'intouchable duo Mercedes. "Nous avons essayé. C'était intéressant de voir ces deux-là se battre au premier virage. Dans l'ensemble, je suis très content de ma course, a résumé le quadruple champion du monde allemand, quatre fois vainqueur à Suzuka. Nous allons dans la bonne direction. Nous sommes vraiment meilleurs que ce que les gens attendaient." Une autre écurie prestigieuse a en revanche encore eu tout faux dimanche: McLaren, sur les terres de son motoriste Honda, à cause notamment d'un "moteur de GP2", selon le commentaire acerbe de Fernando Alonso à sa radio de bord. Il a terminé 11e, hors des points, et Jenson Button 16e. "C'est embarrassant de voir avec quels pilotes on se bat", a aussi dit le double champion du monde espagnol. A suivre.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire