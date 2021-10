Inauguration d’Amazonia au Panorama XXL

Avec plus de 100 000 visiteurs en 9 mois, le panorama Rome 312 a connu des records d’affluence. Cette fois le public est invité à découvrir un panorama nature de Yadegar Asisi. L’artiste venu d’Allemagne pour l’inauguration est heureux de faire connaître une nouvelle partie de son travail:

Quelle est la genèse de cette œuvre ?

J’ai eu cette idée après un voyage en Amazonie, puis je suis retourné trois fois de suite en Amazonie recueillir un maximum de clichés pour pouvoir travailler avec mon équipe à Berlin. Il aura fallu 5 ans pour mener à bien ce projet et ce fut mon premier panorama Nature.

Quel est le parcours de cette toile ?

En 2008, Amazonia a été présentée à Leipzig et ce panorama a connu un vif succès. C’est pourquoi j’ai souhaité l'exposer à Rouen : c’est donc la deuxième présentation au public.

Avez-vous sollicité un comité scientifique comme vous l’avez fait pour Rouen 1431?

J’interroge parfois des spécialistes. Mais un scientifique pourrait par exemple me reprocher d’avoir juxtaposé des plantes qui ne le sont pas dans la nature. Je suis juste mon instinct d’artiste et vise l’émotion.

La bande-son mêle des bruits de nature et une mélodie méditative, pourquoi ce choix?

Je collabore avec ce compositeur depuis 12 ans. C’est une alchimie qui fonctionne, il parvient à exprimer mon idée tout en apportant sa propre créativité. Je souhaite que, par ce biais, le spectateur soit complètement immergé et parviennent à devenir le metteur en scène de sa propre perception.

Quels sont vos prochains projets de Panorama ?

En mai 2016 Rouen accueillera un nouveau panorama Rouen 1431 consacré à l’héroïne locale Jeanne d’arc. Mais j’ai 10 nouveaux panoramas à venir, donc dans 5 ans j’en aurai crée 20, et Rouen pourra sans doute en accueillir d’autres dans le futur. Mes thèmes principaux sont les villes- elles sont présentées à une époque emblématique de leur histoire- la nature, les évènements contemporains (comme le Titanic ou le 11 septembre) et j’élabore actuellement un 4e thème plus dynamique dont le spectateur sortira ivre de perception. En 2016 sera inauguré le panorama de Martin Luther à Wittenberg, les autres projets sont encore tenus secrets.

Plus d’infos sur www.panoramaxxl.com