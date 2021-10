Etudiants à Caen : ils seront 28 000 cette année

Pas moins de 5 218 néo-bacheliers ont rejoint les bancs de la fac cette année, contre 4 833 il y a un an (7,4%). Pour le premier cycle, l'UFR de droit demeure le plus important avec 1 850 étudiants, devant la médecine (PACES, 1 800), les langues vivantes étrangères (1 788) et l'IUT de Caen (1 750). "C'est toujours dynamisant de voir le nombre d'inscrits augmenter car ça témoigne d'une certaine attractivité", se réjouit Pierre Sineux, directeur de l'université. "Nous étions 24 000 en 2011, nous sommes désormais 4 000 de plus cette année."

Fusion de deux UFR

Cette croissance des effectifs ne s'accompagne pas de dotations financières supplémentaires pour le budget de fonctionnement. "Il nous faut donc optimiser l'organisation de notre campus et c'est pour cette raison notamment que deux nouvelles composantes ont vu le jour, regroupant plusieurs Unités de formation et de recherche". Ainsi, le rapprochement des UFR de sciences économiques, gestion et géographie a donné naissance au SEGGAT (Sciences économiques, de gestion, de géographie et d'aménagement des territoires). Quand aux UFR d'histoire et Sciences de l'homme, ils ne forment plus qu'un sous l'appellation Humanité et sciences sociales. "Notre université est bien dotée en personnels, mais ça ne veut pas dire qu'il y a suffisamment de monde partout. Ces rapprochements permettent aussi de mieux répartir nos moyens humains."