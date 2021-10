Un Flash-Mob dans un centre commercial québécois fait le buzz sur Internet.

Partant du constat que 671 millions de kilos de plastiques sont produits dans le monde chaque année et que dans chaque km² d'océan flottent plus de 18 000 bouts de plastiques, les équipes de l'émission « testés sur les humains » diffusée sur la chaine TVA a réalisé une expérience « verte » sous forme de flash-mob. Ils ont laissé une bouteille d'eau près d'une poubelle et ont attendu que quelqu'un la ramasse pour la jeter. Des dizaines de personnes passeront devant sans se pencher pour la ramasser, mais après plusieurs minutes d'attente, une jeune femme a la bonne idée de se dévouer. Elle se retrouve ensuite ovationnée, toutes les personnes présentes dans le centre commercial se lèvent, se couvrent la tête d'une casquette rouge et applaudissent cette femme pour son acte écologique et responsable. La vidéo fait le buzz sur le net. Regardez.