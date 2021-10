Darnétal : le festival Normandiebulle brûle les planches

Aujourd'hui référence, tant au niveau régional qu'au niveau national, le salon de la bande dessinée accueille des stars et choisit pour invité d'honneur Denis Bajram, l'auteur des Universal War 1 et 2, une série entamée en 1998 et qui a fait sa gloire. Décliné en différents lieux à Darnétal, le festival offre des expositions de planches originales du label Serie B, de Trois Christ et de Yallah Bye mais aussi un espace dédié à un concours amateur. De nombreuses animations ponctueront donc ce week-end haut en couleur : des débats, ateliers, démonstrations et dédicaces ainsi que des remises de prix.

Pratique. Samedi 26 et dimanche 27 septembre, de 10 à 18h. Salle Savalle à Darnétal. Tarifs 4 à 6€. Tél. 02 32 12 31 70