Rugby : avant le match de l'Angleterre, le coach du Stade Rouennais se souvient

"Répondre coup pour coup aux Gallois." Richard Hill

"Pour les Gallois, le match le plus important de la saison reste celui contre l'Angleterre. Ils peuvent perdre tous les matchs de l'année, s'ils gagnent contre les Anglais, leur saison est remplie. C'était déjà le cas en 1987. Sportivement, le XV de la Rose était au plus bas et les Gallois avaient repris l'avantage sur nous quelques années auparavant. Lors du Tournoi des 5 nations de 1987, on s'était promis de répondre coup pour coup aux Gallois. Forcément ça a donné un match très violent. Je me souviens de notre deuxième ligne de l'époque Wade Dooley, faire dix mètres pour frapper de son poing le Gallois Phil Davis, entraîneur de sélection namibienne aujourd'hui, lui cassant ainsi la mâchoire. Suite à ce match extrêmement violent, la fédération anglaise, soucieuse de son image, a suspendu quatre joueurs, et m'a retiré le capitanat. Le match de samedi va demander beaucoup d'implication de la part des deux équipes. Il y aura une ambiance électrique, comme ce genre de match sait produire".