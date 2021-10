Les Destiny's Child bientôt de retour

Mathew Knowles, père de Beyoncé et ancien manager du groupe, travaille en tout cas activement dans ce sens. "J'espère vraiment que les filles vont revenir avec un album et une tournée. Je travaille actuellement sur plusieurs projets autour des Destiny's Child", annonce-t-il au site du Huffington Post.

Selon lui, le projet pourrait se concrétiser dans les deux à trois ans à venir. Mathew Knowles sortira par ailleurs prochainement une autobiographie du groupe qu'il aimerait bien adapter au grand ou au petit écran.

Groupe de R&B entièrement féminin, Destiny's Child s'est fait connaître à la fin des années 90 avec des tubes comme "Bills, Bills, Bills", "Say My Name" ou "Survivor". Après leur quatrième album studio "Destiny Fulfilled" sorti en 2004, les membres se sont séparés pour poursuivre chacune de leur côté des carrières solo. Le groupe a vendu plus de 60 millions d'albums dans le monde.