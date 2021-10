Après "Shot Me Down" avec Skylar Grey ou "Hey Mama" avec Nicky Minaj, David Guetta présente une nouvelle chanson de son sixième album "Listen" sorti en novembre 2014.

Conçu avec Showtek, "Sun Goes Down" est interprété par le chanteur allemand Sonny Wilson et le groupe canadien Magic!. Très coloré, son clip ne fait pas l'unanimité du côté de la presse qui le décrit comme kitsch et indigeste.