Emploi : le chômage augmente de 1,1% en Haute-Normandie

Le nombre de demandeurs d'emploi inscrits à Pôle Emploi (aucun emploi) en catégorie A augmente donc de 1,1% par rapport à la fin juillet 2015 (soit 1 134 chômeurs de plus). Ils sont désormais 107 151 en Haute-Normandie. Cette augmentation est davantage marquée dans l'Eure (+1,3%) qu'en Seine-Maritime (+1%).

Les femmes et seniors principalement touchés

Les femmes (+1,4%) sont ce mois-ci plus touchées que les hommes (+0,7%). Enfin, les seniors ne retrouvent pas le chemin de l'emploi puisque le nombre demandeurs d'emplois de plus de 50 ans augmente de 0,8% (+7,4% sur un an).

Seule éclaircie, le chômage des jeunes de moins de 25 ans continue sa décrue, même si elle est très légère (-0,1%).