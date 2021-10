Fête des Normands : comment y participer ?

On vous donne quelques tuyaux pour que chacun d'entre vous puisse fêter la Normandie comme il le souhaite. Les festivités organisées seront inscrites sur la carte interactive du site et relayées sur les réseaux sociaux.

Organisateur officiel

Les Normands peuvent participer à une festivité déjà organisée, pavoiser leur balcon et leur jardin ou encore encourager les commerces et restaurants à organiser une fête.

Du côté des restaurateurs, en plus de décorer les lieux en rouge et or, proposer des produits du terroir est conseillé : planches de charcuterie, fromages normands, bières, cidres, calvados ou encore bénédictine, les possibilités sont nombreuses pour "normandiser" la soirée. Les commerces peuvent quant à eux proposer des animations dans leur boutique, sans oublier de la décorer.