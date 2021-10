L'ArchiDona, un doux péché de gourmandise

Si le décor est à la hauteur, la qualité des plats servis ne l'est pas moins.

Souvent perçu parmi les restaurants les plus chers de Caen, l'ArchiDona propose pourtant le midi une formule “entrée, plat, dessert” à 19 euros, dont le rapport qualité-prix ne manque pas d'intérêt. Son nom, “Expresso”, lui sied parfaitement, la cuisine s'employant toujours à délivrer ses plats dans des délais relativement brefs.

Chaque jour, le chef réserve son lot de surprises gustatives, mais les plats à la carte en disent long sur le raffinement de la maison. En entrée, le croustillant de Camembert chaud a de quoi étonner, à moins de se laisser tenter par la fraîcheur du tartare de crevettes “épicées et mascarpone”. Vient ensuite l'excellente brochette de boeuf, accompagnée d'une purée de pommes de terre, relevée avec des émincés d'olives. Le filet de lieu noir tient aussi le haut de l'affiche. Sa cuisson rôtie et le risotto qui l'accompagne en font un excellent met.

Et puisque la maison soigne les détails, le chef titille le péché de gourmandise en proposant notamment des sorbets à la composition rarement découverte ailleurs. L'ArchiDona se veut unique. Elle a bien raison.



Pratique : 17 rue Gémar, tél. 02 31 85 30 30.



