Zurich (AFP). Fifa: l'affaire Valcke, ce poison

Pendant les affaires, les affaires continuent: la justice suisse s'intéresse au courrier électronique de Jérôme Valcke, N.2 de la Fifa relevé de ses fonctions après des accusations de revente de billets au marché noir relayées par la presse, sur la base de ces fameux mails. Comme d'habitude avec la Fifa, les évènements ont pris jeudi les contours d'un feuilleton. Episode 1. "Le bureau du procureur général suisse a exigé de la Fifa d'avoir accès à tous les comptes de courriers électroniques de Jérôme Valcke", avait indiqué jeudi matin à l'AFP le bureau du procureur. Episdode 2. Interrogée par l'AFP, la Fifa, qui semble vouloir donner de nouvelles preuves de bonne volonté à la justice après la brutale mise à l'écart de M. Valcke, a assuré dans la matinée être "déterminée à collaborer avec les autorités". Episode 3. "La Fifa a informé le bureau du procureur suisse qu'elle donnerait accès aux comptes de courriers électroniques de Jérôme Valcke si plusieurs conditions sont réunies. De ce fait, le bureau du procureur n'a pas accès pour le moment aux comptes de M. Valcke", a exposé le bureau du procureur dans un communiqué envoyé à l'AFP en début d'après-midi. Ces rebondissements tombent au plus mal, alors que le comité exécutif de la Fifa, sorte de gouvernement du foot mondial, se réunissait ce jeudi, et jusqu'à vendredi, à Zurich, au siège de l'instance. - Blatter très attendu - Relevé de ses fonctions jeudi dernier, M. Valcke, aurait, selon la presse britannique, reçu des commissions dans le cadre d'une opération de revente sur le marché noir de milliers de places lors de la dernière Coupe du monde au Brésil, en 2014. Ces accusations se basent sur des courriers électroniques livrés à la presse mercredi dernier par Benny Alon, ancien joueur professionnel israélien et consultant pour la société JB Sports Marketing. M. Valcke, via un communiqué de son avocat, avait vigoureusement nié "les allégations fabriquées et outrageuses". L'affaire Valcke s'ajoute à sa mise en cause en juin dans un transfert de 10 millions de dollars de l'Afrique du Sud vers un compte du sulfureux Jack Warner. Joseph Blatter, président démissionnaire de la Fifa, qui ne s'est pas encore exprimé sur l'éviction de son bras droit, déjà limogé une première fois en 2006 avant d'être rappelé, ne devrait pas échapper au feu des questions des journalistes, vendredi lors d'une conférence de presse programmée à 14h00 françaises. - Zico entre en scène - En attendant, c'est le secrétaire général adjoint, l'Allemand Markus Kattner, directeur financier depuis 2003, qui a pris le relais et supervisera cette réunion du comité exécutif. A l'agenda figurait "un point sur les enquêtes en cours menées par la justice américaine et suisse" depuis le scandale de corruption à grande échelle qui avait éclaté en mai. Ce point sera copieux. Lundi dernier à Zurich, la ministre américaine de la justice Loretta Lynch et le procureur suisse Michael Lauber, avaient indiqué que les procédures distinctes avançaient vite, mais qu'elles seraient longues. M. Lauber avait révélé que des actifs financiers avaient été saisis, "y compris des appartements dans les Alpes suisses", Mme Lynch annonçant disposer d'éléments pour "pouvoir inculper d'autres personnes et d'autres organisations", au-delà des 14 personnes déjà mises en cause. L'agenda de du comité exécutif prévoit aussi un point sur les réformes qui pourraient être soumises à l'approbation du congrès en février prochain. Y figurent une limitation du cumul des mandats du président, un renforcement du contrôle de probité des membres du comité exécutif ou encore des mesures visant à limiter le poids des confédérations. Pendant ce temps, en coulisses, la succession de Sepp Blatter se prépare. Jeudi après-midi, l'ancien international brésilien Zico, l'un des candidats déclarés à l'élection du 26 février, a convoqué les journalistes dans un hôtel de Zurich pour détailler son programme.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire