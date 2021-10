Sia dévoile "Alive", le premier extrait de son prochain album

À peine plus d'un an après la sortie de son dernier album "1000 Forms of Fear", dans les bacs depuis juillet 2014, Sia est de retour pour entamer la promotion de son septième album studio. La chanteuse australienne multirécompensée en 2015 publiera son prochain opus, "This Is Acting", d'ici la fin de l'année.

En attendant, les fans de l'artiste peuvent déjà télécharger et écouter le premier extrait de ce nouvel album, "Alive".

Pour le moment, la chanteuse n'a pas donné beaucoup d'informations sur ce prochain opus, si ce n'est qu'il regroupera un grand nombre de chansons initialement écrites pour d'autres artistes.