Tendance Emploi Manche : lundi 28 septembre

Nous recherchons un menuisier au sein du service menuiserie Alu de l'entreprise, vous préparez et fabriquez des fenêtres en alu. Vous utilisez des machines de découpe et effectuez des tâches de manutention pour la fabrication et l'assemblage des fenêtres. Vous pouvez être amené(e)s à porter des charges lourdes.

Une offre à retrouver avec le numéro 0 32 BP QN

Vous disposez d'un esprit de créativité, avez une expérience commerciale de véranda et produits de menuiserie, de bonnes connaissances techniques et maîtrisez les logiciels professionnels, alors un poste est fait pour vous chez Blavait Menuiserie à l'occasion de l'ouverture de leur agence dans le Calvados.

Envoyez CV et lettre de motivation par mail à info@blavait.fr

Enfin un conseiller en assurance est recherché dans le secteur de Cherbourg. Rattaché(e) à la direction du Développement de la région Bretagne - Normandie, et plus particulièrement au Marché des Particuliers, après une formation produits et logiciels, vous êtes amené(e) en agence à conseiller et vendre aux clients et prospects les produits et services d'Harmonie Mutuelle.

Le numéro d'offre pole-emploi.fr : 032 BQ BV

