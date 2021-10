Plus de 700 exposants cette année à la Foire de Caen

L'atout exposition

Il sera assurément là l'année prochaine, tout comme un habitué, Pedro Areva, illustre vendeur de chapeaux panama. "Les premiers jours sont encourageants car il faut tout de même dire que depuis 2010, j'ai perdu 30 % de mon chiffre d'affaires sur cette foire", commente ce commerçant originaire d'Équateur. "J'en fais une dizaine par an en Europe et celle de Caen est l'une des meilleures, notamment grâce à l'exposition événement qui créée une dynamique favorable et qui, en plus, est réussie".

Il regrette cependant d'avoir été délocalisé dans un autre espace depuis la chute du toit du Parc-Expo en 2013. D'ailleurs, les artisans du monde sont moins nombreux cette année. Directeur commercial chez le constructeur Maison France Confort, Albin Charles va plus loin : "La foire de Caen est pour nous le plus gros événement de la région et ça nous apporte une très forte notoriété. Il était donc impensable de manquer cette édition." Le jeune homme sait toute la valeur ajoutée que lui apporte cette présence pour les mois à venir. "Le business se fait après. La foire, c'est de la prise de contact et l'occasion de montrer les produits que nous proposons".

La foire internationale de Caen continue également d'attirer des nouveaux venus. "J'ai décidé d'y venir cette année car la démarche des commerciaux de Caen Event qui m'ont sollicité alors que j'étais sur celle de Rouen m'a séduit, notamment parce que la fréquentation et la réputation ici sont bonnes", estime Richard Tristan crêpier à Quentin Petit Creux. "Et je pense que je serai là l'an prochain".