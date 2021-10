MINA (Arabie saoudite) (AFP). Pèlerinage à La Mecque: 150 morts et 400 blessés dans une bousculade

Au moins 150 personnes ont trouvé la mort et 400 autres ont été blessées dans une bousculade de pèlerins jeudi à Mina, près de la Mecque, ont annoncé les services saoudiens de la défense civile. Des opérations de secours sont en cours, "il y a 150 morts et 400 blessés", ont indiqué ces services dans un tweet, après avoir fait état d'un premier bilan de 100 morts et de 390 blessés. Au premier jour de la fête de l'Adha, les pèlerins, près de deux millions de personnes selon des statistiques publiées mercredi soir, ont commencé jeudi le rituel de lapidation de Satan, dans la vallée de Mina, dans l'ouest de l'Arabie saoudite. Ce rituel consiste à jeter sept pierres le premier jour de l'Aïd al-Adha sur une grande stèle représentant Satan, et 21 pierres le lendemain ou le surlendemain sur les trois stèles (grande, moyenne, petite). Avant le début du hajj à la Mecque, une grue s'est effondrée à la Grande Mosquée le 11 septembre tuant plus de 100 personnes.

