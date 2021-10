Recette : cuisinez un lapin rouge

Pour 6 personnes

Préparation : 20mn

Cuisson : 1h10



Ingrédients :

1 lapin coupé en morceaux, foie à part

3 c. à s. de raisins secs

4 échalotes

25cl de coulis de tomate

15cl de lait de coco

4 pincées de girofle en poudre

1 1/2 c. à s. de curry

1 c. à s. de cognac

3 branches de thym

1 feuille de laurier

1 c. à s. d'huile d'olive

2 pincées de sucre



Pelez les échalotes et hachez-les. Faites tremper les raisins dans le cognac. Frottez le lapin de curry. Faites chauffer l'huile dans une grande sauteuse. Faites-y dorer le lapin de tous côtés. Salez chaque morceau et poudrez de girofle. Ajoutez les échalotes et laissez-les blondir. Arrosez avec le coulis de tomate et le lait de coco. Mélangez. Salez, sucrez, ajoutez le thym et le laurier.

Porter doucement à ébullition, couvrez et laissez cuire à feu doux pendant 40mn.

Après 40mn de cuisson, ajoutez les raisins et le cognac. Laissez cuire de 15 à 20mn. Servez très chaud.

Conseils : vous obtiendrez un résultat plus ou moins brûlant selon le curry que vous utilisez. N'ajoutez le foie qu'en fin de cuisson.