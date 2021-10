L'expo Route 66 fait l'unanimité

Découverte et souvenirs

L'an passé, les avis étaient plus partagés sur la collection proposée lors de l'exposition sur le cirque. "J'ai beaucoup apprécié, car la façon dont tout est présenté, c'est plutôt interactif", se réjouit Catherine, venue avec ses petits enfants. "Les scènes représentatives de la vie locale ou de moments historiques sont très parlantes." À ses côtés Patrick a apprécié de pouvoir aller à son rythme : "comme tout est très visuel et qu'il y a un peu de lecture mais pas trop, l'exposition se visite selon l'intérêt que chacun y porte. Mais assurément, je pense que tout le monde va en retenir quelque chose", souligne-t-il, ravi. "Je ne connais pas cette Route 66, et très clairement, j'ai appris beaucoup de choses et ça donne envie d'y aller."

Laureen, lycéenne, en a profité pour réviser des cours d'histoire : "c'était parti un peu loin, mais la période de la prohibition est bien présentée, sans oublier la partie sur les voitures anciennes qui m'a permis de découvrir des modèles que je n'ai pas connus." Plusieurs habitués de la Foire ont même noté une évolution dans le montage. "Je viens depuis trois ans et cette exposition, clairement, est la plus réussie, avec un circuit très bien pensé et un grand nombre d'états visités", témoigne Julien. "Les espaces de visite sont plus spacieux et il y a de plus en plus d'interaction avec les scènes". Thomas, étudiant, va dans le même sens : "On sent que les gens qui ont préparé cette exposition ont voulu partager leur expérience de belle manière et c'est très réussi, parce que j'ai pu voir plusieurs adultes regarder les objets présentés avec des yeux d'enfants".