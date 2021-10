Rouen : des renards menacés au lycée Jeanne d'Arc

Si l'information peut faire sourire et attendrir, l'association HNNE, Haute Normandie Nature Environnement, craint une décision dramatique.

L'asso se mobilise

HNNE est une fédération de l'environnement qui agit sur le territoire haut-normand. Il y a dix jours, contactée par la mère d'une élève, elle se mobilise pour la sauvegarde de la famille des renards. Et cette mobilisation commence par "un courrier adressé au Préfet et au proviseur du lycée", informe Marion Chereul, chargée de mission environnement de l'association. Celle-ci demande que la famille de renards soit relâchée avec "l'intervention d'une équipe de naturalistes pour les remettre dans la nature", précise Marion Chereul. L'objectif étant d’empêcher la décision malheureuse "d'abattre les renards et montrer qu'une alternative est possible". Pourtant, le statut nuisible des canidés pourrait bien les conduire à tomber sous les balles de chasseurs. Aujourd'hui, l'association n'a aucune nouvelle quant au sort qui sera réservé aux renards. Karina et Noémie, en 2e année de BTS au lycée, souhaitent leur libération et jouent la carte des sentiments : "La mort des renards nous ferait mal au cœur."