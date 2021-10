Réfugiés : manifestation devant la sous-préfecture de Cherbourg

Dans le cadre de sa campagne "Exilés, Welcome to Cherbourg", le Collectif contre le racisme et les idées d'extrême droite appelle à un nouveau rassemblement, jeudi 24 septembre à 18h30, devant la sous-préfecture de Cherbourg. Il va d'ailleurs demander audience à Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, de passage à Cherbourg ce jour-là.

Le collectif souhaite peser sur les commissions de travail pour l'accueil des réfugiés, qui auront lieu vendredi matin, à la sous-préfecture. Il s'agit donc de rappeler sa volonté d'accueillir "tous les exilés" : réfugiés, mais aussi les demandeurs d'asile en attente de logement depuis plusieurs mois, migrants et sans logis de passage sur le territoire. Les militants soulèvent aussi la question des mineurs isolés ou très jeunes adultes étrangers qui arrivent dans le Cotentin.

Les participants déposeront une motion en sous-préfecture, qui sera portée par l'association Itinérance et le Collectif contre le racisme le lendemain.

Pratique. Rassemblement jeudi 24 septembre, à 18h30, devant la sous-préfecture de Cherbourg