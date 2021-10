Une convention contre la violence sur les terrains de foot de la Manche

Pour Renaud Gaudeul, procureur de la république de Coutances, l'objectif est simple, "apporter une réponse pénale ferme et rapide à tous les actes de violences, quel qu'en soit la nature, dirigés contre des arbitres. Cette convention invite les arbitres victimes, avec le soutien de l'Union Nationale des Arbitres de Football et le district de football de la Manche, à porter plainte sans délais, afin de permettre aux forces de police et de gendarmerie d'agir avec la même célérité, gage d'efficacité. "

Le district de la manche lance par ailleurs une chasse à la violence sur les réseaux sociaux comme nous l'explique Jean-Pierre Louise Président du Disctrict de football de la Manche.