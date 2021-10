Washington (AFP). Le pape François arrive pour la première fois aux Etats-Unis

Le pape François a posé pour la première fois les pieds aux Etats-Unis mardi, pour une visite historique de six jours, qui risque de bousculer nombre d'américains dans leurs convictions sur le climat et l'immigration. Venu de Cuba, le pape s'est arrivé peu avant 16H00 heure locale (20H00 GMT) sur la base aérienne d'Andrews accueilli à sa descente d'avion par toute la famille Obama. Enlevant sa calotte à cause du vent, tout sourire, Jorge Mario Bergoglio, âgé de 78 ans et élu pape en mars 2013, a posé son pied sur le sol américain pour la première fois de sa vie. "Welcome to the USA" (bienvenue aux Etats-Unis), "Francisco", a scandé la foule réunie près de l'avion, où on apercevait plusieurs évêques. Il a salué le président américain Barack Obama, sa femme Michelle, tout de bleu pastel vêtue, et leurs deux filles, Malia et Sacha, ainsi que les membres de la famille du vice-président catholique, Joe Biden. Barack Obama, un protestant, ne cache pas son admiration pour ce pape "des pauvres" qui "l'impressionne". Après un voyage de quatre jours à Cuba placé sous le signe de la réconciliation, sa visite aux Etats-Unis s'annonce plus ardue, car il éveille l'approbation d'une majorité d'Américains mais les réserves de certains. Les médias américains, représentés en masse dans l'avion papal, accordent une grande importance au voyage d'un pape argentin plébiscité par deux tiers des Américains. Mais son radicalisme social lui vaut aussi de très vives inimitiés chez les conservateurs et les milieux économiques libéraux, de Wall Street au Tea Party jusque dans les rangs des républicains. Le fait qu'il vienne de Cuba, où il a évité de critiquer le président Raul Castro, ne fait qu'irriter un peu plus ceux qui jugent que ce pape est un marxiste déguisé ou un traître à la foi catholique, qui serait trop souple sur la doctrine. - Embargo cubain banni du discours au Congrès - Outre sa rencontre avec M. Obama à la Maison Blanche mercredi, François est particulièrement attendu jeudi devant le Congrès, et vendredi à la tribune des Nations unies, sur des thèmes hautement explosifs. Dans l'avion qui l'a amené à Washington, le pape a promis de ne pas évoquer devant les élus du Congrès la sensible question de la levée de l'embargo économique des Etats-Unis contre l'île communiste de Cuba. Cette mesure est réclamée par le Vatican mais les élus républicains s'y opposent. Parmi les autres sujets, mentionnés dans ses écrits, figurent la protection et l'accueil des immigrés; la défense de l'environnement, avec un plaidoyer ferme pour une révolution énergétique radicale et la décroissance; la critique des dictatures de la technologie et de la finance; la dénonciation des responsabilités des vendeurs d'armes et des grandes puissances dans "la troisième guerre mondiale par morceaux" qu'il dénonce sans cesse. Le pape jésuite, connu pour son habileté et sa détermination, a préparé soigneusement pendant l'été les 18 discours et homélies qu'il prononcera à Washington, New York et Philadelphie. Et, s'il n'est pas anti-américain selon la plupart des experts, il est critique d'un certain dévoiement de l'idéal américain de liberté par les ultralibéraux. A deux jours de sa venue devant les élus, le Congrès était déjà agité mardi par le vote des sénateurs d'une mesure anti-avortement tandis que des travailleurs pauvres réclamaient des hausses de salaires, tous affirmant s'inspirer des paroles du pape. Sa visite aura lieu sous très haute sécurité, la police américaine voulant parer tout risque d'attentat contre un pape qui tient à se déplacer en voiture découverte pour être en contact avec les fidèles. Plusieurs rencontres avec les défavorisés, immigrés, sans logis, détenus, sont au programme. Il doit aussi présider à New York une cérémonie interreligieuse sur le site du World Trade Center, contre le terrorisme et pour le respect entre religions.

