Condé-sur-Vire champion d'Europe de kayak polo !

Après 3 victoires (contre Groningen, Choszcno et Mokka) et une défaite (face à Siracuza) lors de la première phase, puis deux victoires (Kaniow et Hanovre) et une defaite (Chiavari), les Condéens ont disputé la demi finale contre Essen, champion d'Europe en titre. Un match que les Manchois ont parfaitement négocié en l'emportant nettement (3-0).

Restait alors la dernière marche à gravir, face à une équipe qui les avait battu lors des phases qualificatives, Siracuza. Un match tendu qui s'est joué au but en or, inscrit comme un symbole par Maxime Gohier. Le capitaine glane ainsi son deuxième trophée européen comme Thomas tapin et Luc Chardine. Une première, en revanche, pour Valentin Briard, Alan Cornic et Frederic Saulnier