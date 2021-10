Près de Rouen, des serres expérimentales pour imaginer l'agriculture du futur

Sébastien Windsor, directeur de l'Esitpa, salue l'aboutissement d'un projet initié il y a 10 ans : "Ces serres vont servir à faire un des recherches autour des végétaux au sens large, avec du blé, du lin, de l'arboriculture, des plantes médicinales..." À chaque fois, les serres pourront permettre à ses usagers de modéliser différents climats. L'objectif, in fine, est de répondre à un enjeu environnemental et économique selon le directeur : "Ces recherches vont permettre à l'avenir d'améliorer la qualité des produits ainsi que leur impact sur l'environnement. Elles doivent également permettre à l'agriculture de produire plus et mieux avec moins de ressources." Les chercheurs ne seront pas les seuls à utiliser ces serres : des entreprises ou instituts pourront y pénétrer. Idéal pour obtenir des débouchés concrets. "Il faut une collaboration entre tous ces acteurs."

Le développement de Normand Serre aura coûté plus de trois millions d'euros, apportés en majorité par la Région (deux millions) et l'Europe (500 000€).