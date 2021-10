Cyclisme : saison terminée pour Mickaël Chérel

Après Anthony Delaplace victime d'un chute en course et d'une fracture du bassin, c'est le deuxième Manchois qui termine sa saison prématurément. Mickaël Chérel a partagé sa mésaventure sur Twitter :

Chute, suite et fin. Verdict du radiologue : 5ème, 6ème et 7ème côtes fracturées. Exit Milan-Turin et Tour de Lombardie. Fin de saison !