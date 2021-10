Record battu sur Youtube.

C'est le record de la vidéo la plus vue sur Youtube. Le cap des 500 millions a été franchi hier pour son clip « Baby », et cela uniquement sur la plateforme Youtube. « Baby » devient ainsi la vidéo la plus regardée de toute l'histoire du site. C'est historique, néanmoins, si 578 000 internautes ont cliqué sur le lien « j'aime » sur Youtube, plus d'un million a cliqué sur « n'aime pas ». Ce jeune garçon de 17 ans n'est pas uniquement une star sur le web, son concert d'hier soir à Paris était complet depuis des mois. Les 18 000 billets se sont vendus en 30 minutes.