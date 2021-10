Laurent Beauvais nommé président du Haras du Pin

L'établissement, qui était jusqu'à présent géré par les Haras Nationaux, le sera désormais par la région Basse-Normandie, et par le Conseil Départemental de l'Orne… C'est à dire les principaux financeurs de la nécessaire remise à niveau du prestigieux haras, construit par Colbert, et dont plusieurs bâtiments nécessitent une restauration.

Le préfet de l'Orne sera "commissaire du gouvernement", dans la nouvelle structure, et l'IFCE assurera de sa collaboration pour la partie équine et les formations. Sophie Lemaire, jusqu'ici directrice du site pour l'IFCE, en assure la direction par interim en attendant la définition d'une fiche de poste et un appel à candidature pour trouver un nouveau directeur.

L'idée de cet établissement public avait germé lors de la préparation des Jeux Equestres Mondiaux, où région, département et État avaient déjà travaillé main dans la main. Il va regrouper en un seul organisme plusieurs structures qui travaillaient sur le même site, sur les activités équestres, mais aussi de formation, de tourisme, de culture, ...

Pour le conseiller départemental de l'Orne Jérôme Nury, représentant le président Alain Lambert, c’est un investissement ambitieux pour redonner le prestige qu’il mérite, à cet établissement :

Depuis l’arrêt de l’étalonnage par l’IFCE, une soixantaine d’éleveurs de la région s’étaient structurés en SCIC pour conserver l’activité de reproduction ; celle-ci continuera à être hébergé au Pin.

Le nouveau conseil d'administration se réunira courant novembre pour voter son budget 2016. Au moins 50 millions d'euros d'investissements sont prévus sur le site durant les dix prochaines années, alors que 10 millions y ont déjà été investis pour des équipements, notamment une piste de cross, pour les JEM. Le conseil d’administration devra aussi fixer les orientations en matière d'animations, notamment sportives, du Haras du Pin, qu’il souhaite insérer dans le calendrier international des compétitions de haut niveau.