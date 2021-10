Les parapluies calvadosiens d'H2O ont 20 ans

Seules cinq entreprises de ce genre existent en France, dont une à Crépon au nord-ouest de Caen. La société H20, qui fêtera ses 20 ans en ce mois d'octobre 2015, fabrique de façon artisanale des parapluies. Les petites mains et le savoir-faire local permettent d'en produire 5 000 par an. Depuis plusieurs années déjà, la réputation de la maison a dépassé les frontières régionales. "Grâce à notre site internet ou par le bouche à oreille, outre des étrangers qui sont de passage, nous recevons des commandes du monde entier", explique Martine Collard, co-fondatrice de l'entreprise avec son mari, Claude. "Une fois, un client de Polynésie nous a demandé de doubler toute les toiles du parapluie qu'il avait commandé pour faire face aux pluies torrentielles de son territoire".

Dans l'atelier ouvert au public, les moments de répi sont rares. La surjeteuse tourne souvent à plein régime pour assembler le tissu qui vient d'être coupé. La création épousera quelques instants plus tard l'armature, avant que les finitions ne se fassent sur une autre machine. A l'occasion de ce vingtième anniversaire, des démonstrations de fabrication seront assurées tous les samedis matins d'octobre à 11h, sur réservation. "Parmi nos visiteurs, nous avons beaucoup d'enfants et de jeunes, et nous pensons que c'est important de leur montrer qu'un objet n'arrive pas comme ça dans un rayon de magasin, en claquant des doigts." L'artisanat permet une personnalisation du parapluie, impossible ailleurs : couleurs, initiales ou noms brodés, incrustation d'une photo... Le champ des possibles est ouvert.

Pratique. Tél. 02 31 92 89 61