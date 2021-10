Basket : le Caen BC peut être ambitieux

Invaincu lors des matchs de préparation, il a affiché un visage extrêmement séduisant jusqu'à présent. Les Américains Marvin Phillips et Jovonni Shuler ont déjà démontré toute la pertinence de leur recrutement. Romain Grégoire, bien qu'on le suppose doté d'une vraie marge de progression, a également été intéressant en matchs amicaux. Moins utilisé, Karim Dahak n'aura pas le même rôle que ses trois partenaires précédemment cités. Il est la doublette d'un Philippe Da Silva lui aussi performant depuis un mois et demi.

Avant de se rendre dans la Drôme pour affronter le quatrième de la saison dernière, Caen a mis ses propres voyants au vert et s'est ouvert l'appétit. "Tout est possible et la montée en Pro B n'est pas inenvisageable, assure Camille Eleka. L'objectif premier reste néanmoins le maintien. On a fait une très bonne préparation, on s'est éclaté, on a gagné nos matchs. Maintenant, il faut retranscrire ça en championnat. Tout peut être remis en question dès le premier match de championnat. Il ne faudra pas se louper sur ce match. Si on joue comme on l'a fait en préparation, on a de grandes chances de gagner. Mais cette fois, il y aura de la pression, et un résultat qui va compter. Ce n'est jamais pareil."