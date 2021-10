Rugby : avant le match de la France, le coach du Stade Rouennais Richard Hill se souvient

"On s'est incliné mais on a gagné la bataille des avants". Richard Hill

"Lors du tournoi des 5 nations de 1987, la France a remporté la compétition sur grand chelem. À cette époque c'était une équipe solide et très combattante surtout du côté des avants. Lorsque la France à rencontré le XV de la Rose à Twickenham, on s'était promis d'être très combatifs. Dès le coup d'envoi la tension était présente et les impacts, des avants notamment, très violents. Finalement on s'est incliné contre les bleus mais nous avons gagné la bataille des avants, nous avions surclassé le pack français. Dans le couloir des vestiaires après le match, Jacques Fouroux, l'entraîneur français de l'époque est venu me dire que nous avions été très violents, ce à quoi j'ai répondu que l'on avait uniquement rendu la monnaie de sa pièce lors de matchs précédents."