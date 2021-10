Des vols et des dédicaces qui tournent mal, les faits divers du week-end en Seine-Maritime

La séance de dédicaces du rappeur tourne mal

Vendredi 18 septembre, en fin d'après-midi, une séance de dédicaces est organisée pour le rappeur Niska au centre commercial Grand Cap au Havre. problème : le service de sécurité est rapidement débordé par les 200 jeunes présents.

Ces derniers sont refoulés à l'extérieur du centre. Pour manifester leur colère, ils jettent des projectiles sur un tramway à l'arrêt et sur un bus en circulation, avant de faire de même sur les policiers qui viennent à leur rencontre. Les forces de l'ordre finissent par les disperser avec des grenades lacrymogènes. Aucune interpellation n'a été réalisée.

L'habitante met en fuite les cambrioleurs

Samedi 19 septembre à 14h50, rue Victor Hugo à Rouen, la BAC est requise pour un vol par effraction. L'habitante a mis en fuite deux individus qui lui ont dérobé sa carte bleue. Elle en a reconnu un, qui loge au foyer où elle travaille. Ce dernier est retrouvé un peu plus tard rue Eau de Robec. Agé de 27 ans, il est interpellé et placé en garde à vue.

Ils tentent de voler une voiture

Dimanche 20 septembre, à 8h30 du matin, la brigade canine patrouille rue du Général Leclerc quand elle entend du bruit près d'une voiture. Les policiers voient un homme tenter de forcer la porte d'un véhicule rue Rambert. A la vue des policiers, il prend la fuite, tente de monter à bord d'une voiture mais, par manque de temps, il préfère s'enfuit à pied. Il n'est pas retrouvé. Son complice, resté dans la voiture en stationnement, est interpellé. Agé de 22 ans, il demeure dans l'Eure.

Le fuyard sera lui retrouvé à 15h30, à bord du même véhicule et dans la même rue. Agé de 34 ans et Eurois lui aussi, il est interpellé avec un peu de résine de cannabis sur lui. Ils sont poursuivis pour tentative de vol en réunion et dégradations volontaires.