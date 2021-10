Kendji présente les premières images de son clip "Me Quemo"

Difficile pour les fans du chanteur français révélé par l'émission "The Voice" d'attendre le lancement officiel du clip de "Me Quemo", premier extrait de son second album studio, "Ensemble", prévu pour le 30 octobre prochain. Très actif sur les réseaux sociaux, Kendji a donc dévoilé lui-même deux extraits de la tant attendue vidéo.

Scénarisé, le clip met en avant des images animées. On peut y voir l'artiste chanter sur scène sa nouvelle chanson aux accents gipsy, pop et flamenco, devant un public attablé et une jeune femme semblant tout droit sortie d'un manga.

Outre la sortie de son prochain album, Kendji Girac sera en tournée en France et en Belgique à compter du 5 mars 2016.