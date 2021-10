Tendance Sports : L'émission aux 2 Champions du monde !

Ce n'est pas un, mais deux champions du monde qui ont offert leur première réaction à l'émission Tendance Sports, hier soir. Éric Delaunay (Ball-trap) et Alexandre Henrard (Biathlé/Triathlé) ont répondu d'Italie et de Géorgie, le pays de leur sacre. Deux grands moments dans une émission au menu ultra-copieux, avec le Duo Normand, les intégrales hand et basket, la découverte de la semaine et bien sûr, toute l'actu du foot en Normandie, de la L1 à la DHR !