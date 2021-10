Paris (AFP). Ligue 1: Marseille-Lyon chaud show, Saint-Etienne 3e

Le choc Marseille-Lyon a accouché d'un nul (1-1) très intense, marqué par une interruption de vingt minutes, alors que Saint-Étienne a pris la 3e place, dimanche lors de la 6e journée de Ligue 1. . "Olympico", le gros coup C'était le premier grand test entre deux clubs devenus rivaux dans l'ombre du PSG, et au final, le nul n'arrange ni l'un ni l'autre: Lyon est 7e et Marseille 12e, à respectivement cinq et sept longueurs du leader parisien. Lacazette a ouvert le score sur penalty, et Rekik a égalisé de la tête sur corner après la pause, et après l'interruption qui a duré vingt minutes. Une interruption décidée à la 62e minute par l'arbitre en raison des projectiles lancés sur la pelouse, notamment autour de l'ex-Marseillais Valbuena, conspué pour son retour au Vélodrome et rudoyé par ses adversaires, notamment Alessandrini qui a écopé d'un carton rouge avant la pause. L'OM, ainsi réduit à dix, connaît un petit coup d'arrêt après ses deux larges victoires (4-1 contre Bastia en championnat et 3-0 à Groningue en C3), alors que Lyon a enchaîné un troisième nul (après 0-0 face à Lille en L1 et 1-1 chez La Gantoise en Ligue des champions). . Saint-Étienne: le bon coup Contre Nantes (2-0), les Verts ont enchaîné dimanche un quatrième succès en championnat qui les propulse sur le podium, à un point du PSG et un souffle de Rennes. Des buts du jeune Bamba (26e) et de la recrue Beric (48e), attaquant slovène déjà décisif en Europa League jeudi contre Rosenborg (2-2), ont permis à Saint-Etienne de réussir un 8e match sans défaite (L1 et C3 confondues). Pour Bordeaux et Monaco, les deux autres Européens du dimanche auteurs de nuls jeudi en Europa League (1-1 respectivement contre Liverpool et à Anderlecht), ce fut plus compliqué. Monaco s'est carrément incliné à domicile face à Lorient (3-2). Menés 2-0 autour du premier quart d'heure, les Monégasques sont revenus à 2-2 sur coups de pieds arrêtés avant que leur défense poreuse ne laisse Moukandjo inscrire le but décisif. Lorient (10e) dépasse du coup l'ASM (11e) à la différence de buts. Bordeaux, après avoir neutralisé le PSG au Parc des Princes (2-2), a encore connu un nul, face à Toulouse (1-1). Mais ce fut à l'arraché, grâce à Crivelli (89e), après l'ouverture du score en première période de Regattin, préféré à Ben Yedder laissé sur le banc. Les Girondins montent à la 11e place quand le Téfécé glisse à la 17e. . "Zlatan": le coup de mou Le PSG a concédé à Reims (1-1) son deuxième nul de suite, après le 2-2 face à Bordeaux. Le club de la capitale, où Laurent Blanc a largement fait tourner, reste leader mais n'a qu'un point d'avance sur Rennes (1-1 face à Lille vendredi) et désormais Saint-Étienne. Paris a surmonté le but de Reims en égalisant douze secondes après, à la 84e minute. Mais si Cavani a inscrit son cinquième but en L1, Ibrahimovic s'est enferré dans son inefficacité, ratant même une occasion énorme de la tête devant la cage grande ouverte. Il a néanmoins apporté sa contribution dans l'action du but en poussant le capitaine rémois Mandi dans le dos L'ombrageux Suédois, qui reste toujours à trois longueurs du record parisien de Pauleta (106 contre 109 buts), reste sur cinq matches sans marquer, toutes compétitions confondues. Réagira-t-il mardi contre Guingamp ? C'est justement contre cet adversaire qu'il avait inscrit son dernier but pour le PSG. Le 8 mai dernier. . Caen, Reims, Angers: coups de poignard

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire