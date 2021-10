Athènes (AFP). Grèce: Syriza semble sortir vainqueur du scrutin, avec une marge minime

Le parti de gauche radicale Syriza d'Alexis Tsipras était donné en tête dimanche des élections législatives anticipées en Grèce, mais avec une avance très minime, promettant une soirée électorale à suspense et, à terme, un gouvernement de coalition. La formation du Premier ministre sortant était crédité de 30 à 34% des voix selon un sondage MRB/ALCO/GP/Marc, devant le grand parti d'opposition de droite Nouvelle Démocratie (28,5% à 32,5%). Un autre sondage, de Kappa Research, donnait la victoire à Syriza par 30 à 34% des voix contre 28 à 31% pour ND, tandis selon l'Université de Macédoine, Syriza recueillerait de 31 à 35% des voix contre de 29 à 33% à ND. Tous ces sondages montraient un chevauchement entre les deux grands partis et la possibilité d'un basculement en cours de soirée, que la chaîne Mega a d'ores et déjà qualifiée de "thriller électoral". Malgré une très forte abstention (autour de 40%), les Grecs pourraient donc avoir donné une deuxième chance à M. Tsipras, qui avait fait le pari de démissionner en août après avoir perdu sa majorité au parlement, en espérant obtenir un nouveau mandat plus solide. Remplacé à la tête du gouvernement par la présidente de la Cour suprême Vassiliki Thanou, M. Tsipras avait défini dimanche ce qu'il espère être son futur gouvernement comme "un gouvernement de combat", qui "continuera avec la même détermination, le même sens du sacrifice, à mener des batailles pour défendre les droits de notre peuple". Arrivé au pouvoir en janvier, dans un grand mouvement d'espoir d'un peuple épuisé par six ans de crise profonde, M. Tsipras, premier chef de gouvernement européen issu de la gauche radicale, avait démissionné sept mois plus tard après l'éclatement de sa majorité parlementaire lors du vote par les députés du troisième plan d'aide au pays par l'UE et le FMI en cinq ans. - 'Le premier parti ne sera pas fort' - M. Tsipras explique depuis avoir signé le plan comme un pis-aller, pour éviter au pays une sortie de l'euro. Son possible retour au pouvoir sera suivi avec une attention particulière par les créanciers de la Grèce mais aussi par les dirigeants politiques européens. Après des mois de tensions qui ont culminé avec l'organisation en juillet par M. Tsipras d'un référendum sur les propositions des créanciers et la victoire retentissante du "non", le jeune Premier ministre a finalement, bon gré mal gré, semblé accepter la mise en oeuvre du plan, tout en recherchant des marges de manoeuvre pour adoucir le sort de la population. Le score obtenu par Syriza sera aussi scruté en Espagne, au Portugal et en Irlande, très touchés également par la crise, où se déroulent d'importantes élections dans les prochains mois. Quel que soit le vainqueur, il semble d'ores et déjà acquis qu'il sera obligé de constituer une coalition. Or, neuf partis (au lieu de sept dans le parlement sortant) auraient réussi à franchir la barre des 3% nécessaire pour obtenir des députés dimanche, selon les sondages à la sortie des urnes. "Ce qui signifie que le premier parti ne sera pas fort, et qu'il y aura des difficultés pour la formation du gouvernement", analyse l'ancien ministre de droite et cadre de ND, Kyriakos Mitsotakis. Les alliances pourraient se faire avec les autres partis ayant voté en faveur du plan d'aide. Il s'agit du parti centriste To Potami ("la Rivière"), créé en 2014 par un ancien journaliste de télévision, Stavros Theodorakis, et du Pasok, le parti socialiste autrefois puissant. Syriza pourrait aussi retrouver son ancien partenaire, les Grecs indépendants (ANEL), une formation de droite souverainiste mais qui s'était montrée loyale au sein de la coalition sortante. Vangelis Meïmarakis, 61 ans, parvenu à la tête de Nouvelle Démocratie il y a deux mois seulement, a proposé "un gouvernement de coalition nationale", y compris avec Syriza.

