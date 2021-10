Polémique autour de l'inspecteur Barnaby

TF1 recevra lundi dans l'édition de 20h de son journal Bill Gates. Le fondateur de Microsoft répondra aux questions de Laurence Ferrari et parlera notamment de l'action de sa Fondation pour l'aide au développement.



Vendredi 1er avril sera l'occasion pour France 3 de perpétuer la tradition du "Poisson d'avril". Comme l'année dernière, la chaine échangera ses trois animateurs de jeux de l'après-midi Laurent Romejko, Cyril Féraud et Julien Lepers. Il y a un an, Laurent Romejko avait présenté une partie du jeu Slam alors que Julien Lepers a fait une apparition dans Des Chiffres et des lettres.

Restons sur France 3 avec l'inspecteur Barnaby. Souvenez-vous, nous avions évoqué ensemble ici même le départ John Nettles de la série. C'est le comédien Neil Dudgeon qui jouera le rôle de John Barnaby, le cousin de Tom (parti à la retraite à la fin de la 13eme saison diffusée fin février sur France 3). Outre-manche, une polémique est née autour de la série, mais ce n'est pas ce changement qui la crée. Il y a quelques semaines, le producteur de la série avait au cours d'une interview expliqué le succès et la longévité du programme par l'absence à l'écran de "minorités" et par sa représentation d'un "parfait" petit village anglais. Des propos qui ont choqué et qui l'ont obliger à lâcher les commandes de la série. Le premier épisode de la saison 14 (sans John Nettles) diffusé mercredi en Angleterre a tout de même cartonné, nous la découvrirons probablement prochainement sur France 3.

Enfin, la sélection télé de l'expresso pour ce soir est la série musicale Glee qui débarque pour les 2 premiers épisodes sur M6. Elle a cartonnée aux états-unis, vous la découvrirez ce soir dès 23h05 sur M6. Le reste sera ensuite diffusé sur W9.