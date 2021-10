Sports : les résultats de ce week-end

Football :

Le Stade Malherbe de Caen sur le podium de la Ligue 1, après sa victoire, la quatrième en 6 matchs, samedi soir sur sa pelouse face à Montpellier. Caen est 3ème à deux points du leader, le PSG. Une victoire arrachée dans les arrêts de jeu, 2-1.

En ouverture de la 6ème journée vendredi soir, Rennes avait fait un nul 1 partout face à Lille. Les bretons sont seconds.

Prochaine journée du championnat mercredi, Caen ira affronter Lorient.

Ligue 2 ;

Laval est allé faire un nul 0 partout à Ajaccio, et pointe 6ème

Le Havre a été défait 2 à 1 par Dijon, le Havre est 10ème

National ;

Avranches a fait un nul 1 partout face à Chambly. Avranches ess 12ème

CFA 2 ;

Granville est allé faire un nul, 2 partout à Saint-Brieuc ; Saint-Lô s’impose 2 à 1 face a Changé ; victoire de Laval à domicile 1 à 0 face à Lannion.

Au classement Granville reste leader, Saint-Lô est second à un point, Laval est 12ème .

Handball :

3e journée de Pro D2,

Premier faux pas de Cherbourg qui s’incline 31 à 28 à Pontault-Combault. Cherbourg est 3ème au classement.

N1M ;

Caen est allé faire un nul 15 partout à Rennes. Les caennais sont 5ème.

Hockey sur glace :

Caen s’incline après prolongations 4 à 3 face à Cholet et descend à la 4ème place.

Les Triathlons du Cotentin à Cherbourg ce dimanche

Plus de 300 participants, 130 bénévoles. 3 types d’épreuves. Au programme : natation en rade de Cherbourg, vélo dans la Hague et course à pied sur la Saline pour terminer... Plus d'infos sur TO.com

Concours national d’attelages jusqu’à ce dimanche soir au pôle hippique de Saint-Lô.

les meilleurs meneurs d’attelages de l’hexagone et internationaux sont en compétition dans différentes catégories, dernière épreuve ce dimanche, le marathon, toujours très impressionnant sur un circuit ponctué d’obstacles.

Tous les sports, résultats, analyses, commentaires, à suivre ce dimanche soir dans Tendance Sports sur Tendance Ouest à partir de 18h00.