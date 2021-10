A Rouen, la chapelle Corneille renaît

Il aura fallu 8 millions d’euros pour redonner à cette chapelle tout son cachet. Conçu à partir 1623 par l’architecte Etienne Martellange pour la communauté des jésuites, la chapelle échappe de peu à la destruction à la fin du 19 e siècle. Classée monument historique en 1910 elle est aujourd’hui la propriété de la Région : « Son emplacement au cœur de la ville est un atout, explique le président de région Nicolas Mayer-Rossignol, nous avons l’ambition d’en faire un lieu de rassemblement de plusieurs acteurs culturels - le Hangar 23, l’opéra de Rouen Haute-Normandie, le chœur Accentus, le poème harmonique, La maison illuminée, l’Académie Bach- mais bien plus qu’une simple salle de concert nous souhaitons que les actions culturelles menées à la chapelle rayonnent au-delà de notre territoire ».

Le Hangar 23 qui investit les lieux annonce déjà une programmation de grande qualité, réunissant des professionnels des musiques du monde « Parmi les thématiques de la saison à venir, nous donnons la part belle à la culture méditerranéenne. Nous souhaitons en effet saluer la richesse de ces peuples illustrée par des concerts flamenco, klezmer et la venue d’un célèbre oudiste Anouar Brahem », souligne Sébastien Lab le directeur du Hangar 23. Le poème harmonique annonce quant à lui la venue de Jordi Savall compositeur renommé de viole de gambe, et, afin de créer des passerelle entre les arts, prévoit en complément la projection du film Tous les matins du monde, dont Jordi Savall avait signé la bande originale. Plus tard dans la saison un grand chef étoilé viendra même proposer une improvisation culinaire au cours d’un concert classique.

Frédéric Roels, directeur artistique de l’opéra donne rendez-vous à son public les mercredis avec une programmation valorisant les musiques vocales, de chambre, européennes ou extra-européennes de tradition. « Les lieux nous invite particulièrement à nous pencher sur les productions baroques, ce sera l’occasion de découvrir le premier opéra de l’histoire de la musique : La représentation de l’âme et du corps de Cavalieri »- annonce t-il. La chapelle baroque inspire également les choix de programmation d’Accentus qui donnera une représentation de La petite messe solennelle de Rossini.

L’Académie Bach et la Maison Illuminée, souhaitent quand à eux mettre l’accent sur la transmission en proposant des évènements pédagogiques. La maison illuminée propose 5 rendez-vous couplés avec 5 concerts baptisés « Tiens, tu savais toi ? » donnant au public des pistes pour comprendre les œuvres et le contexte de création. L’académie Bach invite également les amateurs à découvrir l’envers de création artistique le dimanche : une façon de décoder les œuvres classiques.

Alors que les travaux s’achèvent doucement, la salle accueillera dès février un public de 600 à 700 personnes; une jauge fluctuant en fonction de la disposition de la salle, tantôt centrée tantôt trifrontale. A la croisée du transept, un hémisphère en matériau composite permettra de magnifier l’acoustique du lieu qui résonnera d’ici peu sous les bravos du public : une belle initiative et une programmation très attendue.