Beli Manastir (Croatie) (AFP). Des milliers de migrants ballotés entre les pays des Balkans

Des milliers de migrants pressés de gagner l'Europe du Nord étaient bloqués samedi dans les Balkans de l'Ouest, Croatie, Hongrie et Slovénie se les renvoyant, divisés face à cet exode qui ne tarit pas. Marchant à travers champs, des centaines continuaient d'arriver depuis la Serbie en Croatie, devenue la nouvelle route de leur exil depuis que la Hongrie a verrouillé sa frontière. Budapest a annoncé samedi avoir achevé la pose de barbelés sur 41 km de sa frontière avec la Croatie. Une clôture pas complètement hermétique, selon les correspondants de l'AFP. La Hongrie en avait déjà érigé une sur les 175 km de sa frontière avec la Serbie. Après avoir ouvert sa porte aux migrants, Zagreb a assuré vendredi être arrivé à saturation, avec l'arrivée de plus de 17.000 personnes en trois jours. Ses autorités ont reconnu vouloir forcer la main à Budapest en renvoyant les migrants en autocar et en train vers la frontière hongroise. Le Premier ministre croate Zoran Milanovic a prévenu que son pays allait continuer alors que Budapest accusait Zagreb d'encourager les migrants à franchir "illégalement" la frontière. "La Croatie ne deviendra pas le centre de réfugiés de l'Europe", a-t-il prévenu. Les migrants, dont de nombreux réfugiés syriens, viennent de Grèce après une périlleuse traversée depuis la Turquie pour la plupart. Leur longue marche les conduit à la Macédoine puis la Serbie, d'où ils tentent de gagner l'Allemagne et d'autres pays d'Europe occidentale. - Du pain et de la soupe - Les migrants ont également afflué vers la Slovénie voisine, qui tentait difficilement samedi de canaliser ces flots arrivant de Croatie. Des centaines de réfugiés ont passé la nuit à la belle étoile à Bregana, entre les deux pays, tandis que d'autres restaient massés au petit poste-frontière voisin d'Harmica, exigeant que la police slovène les laisse entrer, a constaté l'AFP. Ghaiath Khaddam, un Syrien 39 ans, ex-employé des douanes, voyage avec sa mère. "Ils ont laissé passer des gens vers midi et toutes les heures, ils nous disent qu'ils ouvriront la frontière", explique-t-il à l'AFP. "Heureusement les Croates nous donnent à manger, de la soupe, du pain des fruits". La Slovénie est prête à accueillir "jusqu'à 10.000" réfugiés s'ils présentent une demande d'asile, a déclaré son ambassadeur en Allemagne, Marta Kos Marko. Vendredi soir, la police slovène a dispersé au gaz lacrymogène plusieurs centaines de migrants qui cherchaient à forcer sa frontière avec la Croatie. Selon la police, à vendredi minuit, 1.287 migrants étaient déjà entrés dans le pays. Vendredi, le Premier ministre Miro Cerar avait déclaré que, si la pression continuait, son pays pourrait envisager des couloirs de transit vers l'Autriche. La police hongroise a indiqué qu'à vendredi minuit, depuis le début de la crise, 209.963 réfugiés avaient traversé la frontière hongroise, dont 200.973 à partir de la Serbie et 7.993 à partir de la Croatie. - Un milliard pour la Turquie? - L'autriche attend 10.000 migrants samedi, selon la police, et 6.700 migrants sont arrivés de Hongrie dans la nuit avant d'être redirigés vers différents centres d'enregistrement et d'accueil.

