7 familles de chrétiens syriens vont être accueillies à Alençon

7 familles de migrants vont être accueillies à Alençon, dans une quinzaine de jours. On sait désormais qu'il s'agit de chrétiens syriens opprimés, qui vivent actuellement dans des camps de réfugiés, au Liban. Ils seront logés aux frais de l'Etat, dans différents quartiers de la ville.

Le comité de soutien aux réfugiés, créé il y a une semaine, sera là pour apporter réconfort moral et un accompagnement humain.

Il s'agit là de la première vague de réfugiés, leur arrivée est en préparation depuis le mois de mai. Un second volet arrivera ultérieuremlent: il s'agira alors des migrants qui font partier des 24.000 syriens et irakiens, annoncés sous 2 ans, par le gouvernement. Eux devraient ariver dans l'Orne en novemnre à Alençon, Flers, Argentan et L'Aigle. Eux seront également pris en charge par l'Etat.