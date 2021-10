Paris (AFP). Fifa: Jérôme Valcke relevé de ses fonctions de secrétaire général

Le secrétaire général de la Fifa Jérôme Valcke a été relevé de ses fonctions "avec effet immédiat et jusqu'à nouvel ordre", a annoncé l'instance mondiale jeudi dans un communiqué. "La FIFA a pris connaissance d'une série d'allégations impliquant le Secrétaire Général et a demandé qu'une enquête officielle soit menée par la Commission d'Éthique de la FIFA", précise le communiqué. La presse anglaise a fait état jeudi de soupçons pesant sur le Français, secrétaire général de la Fifa depuis 2007 et bras droit de Sepp Blatter, dans le cadre d'une affaire de revente sur le marché noir de milliers de bonnes places lors de la dernière Coupe du Monde au Brésil, en 2014. La Fifa, qui doit se choisir un nouveau président le 26 février prochain à Zurich, est au c?ur d'un scandale sans précédent de corruption, qui a entraîné l'inculpation de 14 personnes par la justice new-yorkaise: 9 membres de la Fifa, tous d'Amérique du Sud ou centrale, et 5 hommes d'affaires, dans le secteur du marketing sportif.

