Alerte aux orages en Normandie vendredi

Le Calvados, la Manche, l'Orne, la Seine-Maritime et l'Eure sont concernés par les risques d'orages prévus par Météo France pour la journée de vendredi.

Orages par l'ouest à la mi-journée

Les orages devraient arriver par la Manche et le nord Cotentin en fin de matinée. Ils se déplacent vers le Calvados, l'Orne, l'Eure et la Seine-Maritime dans l'après-midi. Ils serenforceront sur le Bessin et les côtes de Seine-Maritime en début de soirée.

Les températures seront fraîches dans la région avec des minimales autour de 11° seulement et des maximales en-dessous de 20°.

Les conseils de Météo France

Météo France rappelle qu'il faut être "attentif si vous pratiquez des activités sensibles au risque météorologique ou à proximité d′un rivage ou d′un cours d′eau; des phénomènes habituels dans la région mais occasionnellement et localement dangereux sont en effet prévus".